مقتل عامل زراعي على يد نجل عمه بسبب لعب الأطفال بمركز بدر

تسبّب لعب الأطفال في مقتل عامل زراعي مقيم بإحدى قرى مركز بدر، بعد أن تعدى عليه نجل عمومته بسكين حاد وطعنه عدة طعنات توفي متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.





وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول عامل زراعي، مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "إبراهيم. ع. ع" بالتعدي على نجل عمته "خالد. ص. ا" بسلاح أبيض، سكين، وتوفي إثر إصابته بعدة طعنات وفر هاربًا.





وكشفت تحريات المباحث قيام المجنى عليه بقص شعر نجل المتهم ردًا على قيام نجل الأول بقص شعر نجله، ما أثار حفيظة المتهم، وذهب إلى المجني عليه، وقام بطعنه حتى سقط قتيلا.



