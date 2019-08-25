بـ هوت شورت وقميص ملون.. إيمان العاصى تثير الجدل على إنستجرام

نشرت الفنانة ايمان العاصى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة بإطلالة جديدة.



وظهرت فى الصورة بين أجواء مبهجة وجذابة، وارتدت ايمان العاصى هوت شورت جينز وقميص ملون.



وشاركت إيمان العاصى الصورة مع جمهورها بدون مكياج كعادتها.



ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من قبل متابعيها على إنستجرام، ومن بينها: قمر، قلبى يارب، عسل، فى حد يخطف قلب حد كدا.



وكانت الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.

