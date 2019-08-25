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رياضة

بعد الفوز على ديكاداها.. موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:55 م
الزمالك وديكاداها
الزمالك وديكاداها
محمد السعيد
يواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسون فوت السنغالي، منتصف الشهر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة أبطال افريقيا.

وكان الزمالك اكتسح نظيره ديكادها الصوموالي نتيجية 13 - 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي من دوري الأبطال.

وسيقام لقاء الذهاب بين الزمالك وجينيراسون السنغالي، خارج مصر،، أحد أيام 13، 14، 15، سبتمبر المقبل، على ان تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 27، 28، 29، من الشهر ذاته.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ربع الناهئي من بطولة كأس مصر.

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