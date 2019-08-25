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محافظات

سكان شرم الشيخ يطالبون بمطبات صناعية على الطرق

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:53 م
سكان شرم الشيخ يطالبون
سكان شرم الشيخ يطالبون بمطبات صناعية على طريق منعا للحوادث
ايمن محمد
طالب سكان شرم الشيخ بعمل مطبات صناعية أمام حى النور وقرية السلام وكرس منعا للحوادث ونزيف الاسفلت بعد تكرار حوادث الطريق والتى راح ضحيتها ثلاث اطفال فى حادثين منفصلين.

وقال أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحية أنه يوجد منطقة على طريق السلام امام شارع جنينة مول بها انحدار ولا يمكن تهدئة سرعة السيارات القادمة الا عن طريق مطب صناعى.

وتقدم أولياء أمور طلاب مدرسة شارم كوليدج للغات بمذكرة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للواء خالد فودة محافظ جنوب طالبوا فيها بعمل ٤ مطبات صناعية فى الاتجاهين من أمام دلتا شارم وأمام قرية كرس محطة وقود موبيل.

واقترح فرح حسين رئيس حزب الوفد عمل نفق صغير على طريق السلام لمرور المواطنين منه تفاديا لوقود حوادث وحفاظا على الأرواح مشيرا إلى شرم الشيخ مدينة عالمية ولابد من مراعاة درجة امان عبور المشاة للطرق.

وكانت تكررت حوادث الطريق على طريق السلام وخاصة أمام قرية السلام وخليج نعمة فى الفترة الأخيرة .
سكان شرم الشيخ يطالبون بمطبات صناعية على الطرق
سكان شرم الشيخ يطالبون بمطبات صناعية على الطرق
سكان شرم الشيخ يطالبون بمطبات صناعية على الطرق

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