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محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى كرة القدم.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
آيات أحمد
كشف نجم كرة القدم العالمى، محمد صلاح، عن تفاصيل ومعلومات شخصية قد لا يعرفها عنه أحد، وذلك من خلال مشاركته فى تحدى الإجابات السريعة على فضائية CNN بالعربية.

وقال محمد صلاح، إن مثله الأعلى فى رياضة كرة القدم هم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، و محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، و فرانشسكو توتي لاعب روما السابق.

وأضاف محمد صلاح، أنه يحب صديقه ديان لوفرين، لأنه الأكثر فكاهة، مشيرًا إلى أنه يضع صورة ابنته مكة خلفية لهاتفه الشخصى.


وتابع محمد صلاح، أنه يتابع مسلسلى "صراع العروش" و"لاكاسا دي بابل، لافتًا إلى أنه لو كان يمتلك قوة خارقة لاختار الطيران.

وأكد أنه يفضل عمل تمريرة حاسمة جيدة أكثر من تسجيل هدف.

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