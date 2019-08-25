مي فاروق في تحد كبير مع جمهورها على إنستجرام

نشرت المطربة مي فاروق صورة لها وهي صغيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كنوع من المقارنة بعد أن وصلت إلى هذا العمر.



وعلقت مي على الصورة: "حط صورتك وأنت صغير ودلوقتي أنا بحب الصورة دي أوي، ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء".



جدير بالذكر أعلنت المطربة مي فاروق طلاقها من زوجها، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".