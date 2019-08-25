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ديني

أمين الفتوى: المال المكتسب من ألعاب البلاي ستيشن حلال بشرط.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:24 م
بلايستيشن
بلايستيشن
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم المال المكتسب من محل لألعاب البلاي ستيشن".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: أن المال حلال ما دمت لا تدير اللعب بالمقامرة أو غيره ، وألا تدعو الألعاب للتخلي عن مبادئ الإسلام ونحو ذلك، أو تؤدي إلى العنف والإدمان ونحو ذلك.

وأكمل : إذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.

وأما إذا كان المحل يشتمل على ذلك كله أو بعضه فلا يجوز؛ لأن ذلك معصية ولا تجوز الإعانة عليها. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

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