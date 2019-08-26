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أعمل إيه ..كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ضاع وفيه رصيد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
يتعرض أصحاب العدادات مسبوقة الدفع لبعض المشاكل أو الاستفسارات الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، كالاستفسار عن الحل فى حال ضياع كارت الشحن الخاص بالعداد ، أو فى حالة ضياعه وبه رصيد هل يمكن استعادة الرصيد مرة أخرى أم لا ؟.

وحرصا من موقع صدى البلد نقدم تلك الاجابات للمواطنين من خلال متخصصى العدادات بشركات التوزيع:

ففى حال ضياع كارت شحن العداد المسبوق الدفع علي المشترك التوجه لشركة الكهرباء بصورة أو رقم العداد وبطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها أو توكيل أو عقد إيجار موثق من صاحب العداد ودفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله وتسلمه فى دقائق معدودة.

أما عن ضياع كارت شحن العداد مسبوق الدفع وبه رصيد لم يفرغ بالعداد ، فجاءت الإجابة أن كل عملية شحن بتسجل فى ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد، يتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل عليه كل البيانات وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد فستجد ذاكرة العداد عملية لم تفرغ بالعداد فيتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

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