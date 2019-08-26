العثور على سحب غازات ونظائر مشعة بعد الانفجار النووي بروسيا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية قولها اليوم الاثنين إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر. بحسب "رويترز".



ونسبت الوكالة لهيئة الأرصاد الجوية أيضا القول إن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث.



وشهدت مدينة "بوريفيستنيك" انفجارا وقع خلال اختبار صاروخ من طراز "Skyfall" وأسفر عن مقتل 5 خبراء نووين من وكالة "روس-آتوم".



وكانت تقارير روسية سابقة قد تحدثت عن انتشار سحابة نووية إلى المناطق المجاورة، وكانت مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت لتصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس.







