بـ مينى جيب .. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " الانستجرام " صورة جديدة لها اثارت ضجة بين رواد السوشيال ميديا .



وظهرت غاد عبد الرازق في الصورة مرتدية تيشرت مكشوف الاكتاف ، ومينى جيب ، واعتمدت على تسريحة شعر بسطية ، ولم تتكلف فى وضع المكياج.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.



وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.



