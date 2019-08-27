محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال رصف وتجميل ورفع كفاءة طريق الجولف، واعمال تجميل واضاءة وتطوير طريق سكن العاملين بحي النور، وبعض الطرق الجانبية، بمدينة شرم الشيخ.



جاءت جولة محافظ جنوب سيناء، في اطار استعداد مدينة شرم الشيخ لعقد عدة مؤتمرات دولية مهمة خلال الربع الأخير من 2019.



كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال تجميل وانشاء بعض المطبات الصناعية على طريق السلام، لتقليل السرعة للسيارات مما يساعد في تقليل الحوادث.



فيا تابع محافظ جنوب سيناء، اعمال تطوير منطقة السوق القديم باعتباره مزارا مهما للأجانب والمصريين والعرب.