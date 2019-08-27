ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال رصف وتجميل ورفع كفاءة طريق الجولف، واعمال تجميل واضاءة وتطوير طريق سكن العاملين بحي النور، وبعض الطرق الجانبية، بمدينة شرم الشيخ.

جاءت جولة محافظ جنوب سيناء، في اطار استعداد مدينة شرم الشيخ لعقد عدة مؤتمرات دولية مهمة خلال الربع الأخير من 2019.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال تجميل وانشاء بعض المطبات الصناعية على طريق السلام، لتقليل السرعة للسيارات مما يساعد في تقليل الحوادث.

فيا تابع محافظ جنوب سيناء، اعمال تطوير منطقة السوق القديم باعتباره مزارا مهما للأجانب والمصريين والعرب.
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير في شرم الشيخ قبل استضافة مؤتمرات دولية مهمة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير شارع السلام بمنطقة المشاتل

محافظ جنوب سيناء يتفقد نماذج أكشاك الشباب في شرم الشيخ

ترشيحاتنا

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

شاهد.. اطلالة مثيرة لـ أسماء شريف منير

شاهد.. محمد صلاح يزين غرفة نوم طفل يشجع ليفربول

يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

الأزهر: هذا ثواب من يسقي زوجته من الماء

اخبار الفن .. طليقة أحمد الفيشاوى تثير الجدل .. خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود