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شاهد.. 4 تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:34 ص
4 تمارين رياضية لشد
4 تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر
محمد القاضي
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بشد عضلات الجسم، وخاصة ترهلات الظهر.

وأشار "أبو هاشم" خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه من أغلب المشاكل التي يواجها معظم الناس، هي مشكلة تجمع الدهون في منطقة أعلى الظهر.

وأوضح أن تمارين الظهر تسرع من تحسين عضلات الظهر وتجعل شكله جذابا ورياضيا أكثر.

وقدم خبير اللياقة البدنية 4 تمارين مختلفة من شأنها أن تحسن من عضلات الظهر، منوها بأهمية تنظيم الأكل قبل ممارسة التمارين الرياضية.

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