الماء للتخسيس بدون ريجيم و6 فوائد غير متوقعة

فيما يلي ستة فوائد للماء والتخسيس وفقا لموقع "هيلث لاين"







1. الماء للتخسيس بدون ريجيم وكبح شهيتك





2. الماء للتخسيس بدون ريجيم وحرق السعرات الحرارية

4. الماء للتخسيس وتخفيض السعرات الحرارية

الماء للتخسيس بدون ريجيم يساعدك على إنقاص الوزن، كما أن الماء عنصر أساسي للعديد من العوامل التي تلعب دورًا في فقدان الوزن بما في ذلك الهضم ووظيفة العضلات، وإليك 6 فوائد الماء للتخسيس بدون ريجيم، وكمية الماء التي يجب أن يشربها الشخص يوميًا.لا يزال الباحثون غير متأكدين من فوائد الماء للتخسيس، فهو يساعد الشخص على إنقاص وزنه ولكن يجب أن يكون ذلك بجانب التوقف عن تناول الكربوهيدرات والسكريات والدهون والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه فى المقابل، وفقا للعديد من الدراسات التي تظهر بعض الارتباطات الإيجابية بين زيادة استهلاك المياه وفقدان الوزن.قد يساعد شرب الماء على إنقاص الوزن فعندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل، يمكن أن يساعد الماء في شغل مساحة في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع، وقد يفكر الشخص أيضًا في الشعور بالجوع عندما يكون بحاجة للماء، فيساعد شرب كوب من الماء قبل الوصول إلى شيء للأكل في الحد من الوجبات الخفيفة غير الضرورية.في دراسة أجريت عام 2014، شربت 50 من الإناث زائدات الوزن 500 مل من الماء قبل الإفطار والغداء والعشاء لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى استهلاكهن المنتظم للمياه لمدة 8 أسابيع متتالية.شهدت المشاركات انخفاضا في وزن الجسم، ودهون الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، وتقليل الشهية بنسبة أكبر.تشير بعض الأبحاث إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية، ففي دراسة أجريت عام 2014 ، شهد 12 شخصًا شربوا 500 مل من الماء البارد ودرجة حرارة الغرفة زيادة في نفقات الطاقة.لقد حرقوا ما بين 2 و3 في المائة من السعرات الحرارية أكثر من المعتاد في 90 دقيقة بعد شرب الماء.قد يؤدي الماء أيضًا إلى زيادة الحرق لأن الجسم ينفق الطاقة، أو السعرات الحرارية، عن طريق تسخين المياه للهضم.3. الماء للتخسيس بدون ريجيم والتخلص من سموم الجسميساعد الماء على التخلص من السموم، فيمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى حدوث إمساك، لكن فى المقابل يحافظ الماء على التخلص من السموم وتليين حركة الأمعاء، كما يساعد الجسم على التعافي من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال وعسر الهضم.الماء بديل خالٍ من السعرات الحرارية لمشروبات الطاقة أو العصائر المليئة بالسكر، فمن السهل تجميع السعرات الحرارية السائلة عن طريق شرب الصودا أو العصير أو القهوة أو الشاي المحلى.يجب استبدال حتى بعض المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية كل يوم للحصول على الماء أو المشروبات الأخرى التي لا تحتوي على السعرات الحرارية، مثل شاي الأعشاب، الذي قد يكون له فوائد طويلة المدى لفقدان الوزن.وجد مؤلفو دراسة أجريت عام 2018 أن استبدال مشروبين أو أكثر من السعرات الحرارية العالية للمشروبات غير السعرات الحرارية كل يوم لمدة 6 أشهر أدى إلى انخفاض متوسط ​​الوزن بين 2 و2.5 في المائة في مجموعة من الإناث يعانون من السمنة.في دراسة من عام 2015، شربت المشاركات 250 مل من الماء بعد الغداء كل يوم أثناء حضورهن برنامج إنقاص الوزن لمدة 24 أسبوعًا، لقد فقدوا 13.6 في المائة من وزنهم أكثر في نفس البرنامج من الذين شربوا نفس الحجم من مشروبات الحمية بعد الغداء.أظهرت نتائج دراسة واسعة النطاق أن الرجال والنساء الذين حلوا محل وجبة واحدة من مشروب محلى بالسكر مقابل الماء أو مشروب قليل السعرات الحرارية كل يوم لمدة 4 سنوات فقدوا 0.49 كيلوجرام أقل من مجموعة مماثلة لم ينتجوا التغييرات.وجدت الدراسة نفسها أن البالغين الذين استبدلوا وجبة واحدة على الأقل من عصير الفاكهة بالماء أو بمشروب قليل السعرات الحرارية زادوا 0.35 كيلوجرام عن نظرائهم.5. الماء للتخسيس بدون ريجيم وحرق الدهونبدون ماء لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون أو الكربوهيدرات المخزنة بشكل صحيح، عملية استقلاب الدهون تسمى تحلل الدهون، الخطوة الأولى من هذه العملية هي التحلل المائي، والذي يحدث عندما تتفاعل جزيئات الماء مع الدهون الثلاثية (الدهون) لإنشاء الأحماض الدهنية شرب كمية كافية من الماء ضروري لحرق الدهون من الطعام والشراب، وكذلك الدهون المخزنة.6. الماء للتخسيس بدون ريجيم وبناء العضلاتيساعد الماء على بناء العضلات والأنسجة الضامة والمفاصل وجعلها تتحرك بشكل صحيح، كما أنه يساعد الرئتين والقلب والأعضاء الأخرى على العمل بفعالية أكثر.يعد إبقاء الماء في متناول اليد أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا كنت تمارس التمارين في ظروف ساخنة أو رطبة أو مشمسة جدًا لتفادى الأصابة بالجفاف.