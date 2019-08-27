الغيرة القاتلة.. تشعل سيجارة بجوار جثة حبيبها بعد طعنه في الشارع

بكل هدوء ودم بارد، أشعلت شابة سيجارة وهي جالسة بجوار جثة حبيبها الغارق في دمائه بعد أن طعنته بسبب الغيرة القاتلة، ليكتسي جسدها بدماء عشيقها المطعون.



وأظهرت صور صادمة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، الشابة يوكا تاكاوكا البالغة من العمر 21 عاما، وهي تجلس بجوار جثة حبيبها وتدخن سيجارة خلال اتصالها بأحد أصدقائها عبر هاتفها المحمول، وذلك فور طعنها حبيبها في جريمة أثارت ضجة هائلة بمواقع التواصل في اليابان.



ورأى شهود الواقعة "فينيكس لونا"، الحبيب السابق للفتاة، وهو ممدد عاريًا وأمعاؤه مشرحة جراء الطعنات النافذة التي تلقاها من حبيبته.



قُبض على تاكاوكا بسبب الحادث الذي وقع في 23 مايو، حيث شوهدت وهي تبتسم ابتسامة عريضة للكاميرات بينما كان يقودها الضباط.



وأبرزت بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي صورة للشابة تاكاوكا وهي تبتسم وبيدها سكين غارق بالدماء وسيجارة معلقة بشفتيها.



وأشارت التقارير إلى أن تاكاوكا طارت في غضب وطعنت صديقها بعد العثور على صورة حميمة لفتاة أخرى على هاتفه.



وأوضحت وسائل الإعلام اليابانية أن الزوجين انتقلا مؤخرًا إلى مجمع شينجوكو وارد السكني في طوكيو، حيث وقع الحادث المزعوم.



فيما نجا الشاب المطعون بأعجوبة من الهجوم الوحشي، ويقول إنه لا يحمل سوء نية للشابة التي كادت تزهق روحه.