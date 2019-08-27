4 معايير لتقييم أداء قيادات المحليات.. تعرف عليها

وضعت وزارة التنمية المحلية معايير لتقييم اداء العاملين بالمحليات على مستوى المحافظات،والتى يتم على اساسها معاقبة المقصر او مكافاة المتميز .



واكدت الوزارة ان المعيار الاول لتقييم اداء العاملين بالمحليات هي خدمة المواطن والاستجابة الفورية للشكاوى الخاصة بالخدمات ،الذى تهتم به الحكومة وتسعى الى حصول المواطنين على حياة كريمة تليق بهم،بالاضافة الى الإخلاص فى العمل والنزاهة وحسن الأداء، وكذلك استرداد اراضى الدولة وازالت التعديات عليها وجهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية،وحل مشاكل القمامة.



واكدت وزارة التنمية المحلية انه يتم عمل تقييم دورى لاداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات على اساس المعايير السابقة لقياس مدى الالتزام في العمل و تصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



وطبقا لهذا التقييم فتصدر الوزارة حركة القيادات المحلية مرتين في العام، الأولى في شهر فبراير والأخرى في شهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.



وشملت حركة التغييرات التى اجريت في اغسطس الماضى تعيين 71 قيادة محلية وتصعيد 7من سكرتيري عموم مساعدين الي سكرتيري عموم وتعيين 9 سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين.



بينما شملت حركة المحليات التى اجريت في فبراير الماضى نقل وتعيين 60 قيادة محلية شملت محافظات البحيرة والدقهلية وسوهاج،و تعيين 3 سكرتيري عموم جدد لمحافظات القاهرة والفيوم والغربية وسكرتيري مساعدين لمحافظات سوهاج والغربية وأسوان والشرقية ، بالاضافة الي 44 رئيس مدينة وحي.

