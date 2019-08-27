رامي رضوان يكشف حقيقة صب الصرف الصحي بشواطئ الإسكندرية

عرض الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو لانتشار ديدات على شاطئ الدخيلة بالإسكندرية، موضحا أن تلك الديدان بسبب الحيوانات النافقة في البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف خلال رضوان برنامج «مساء دي أم سي»؛: « طول عمر السمك بيموت في البحر اشمعنى دلوقتي الدود ده ظهر»؛ منوها أن بعض المسئولين أنكر وجود مواسير صرف تصب في البحر.



ومن جانبه قال الدكتور وليد عبد العظيم مستشار محافظ الإسكندرية لشئون البيئة، إنه عقب إجراء التحاليل تم التأكد أن الديدان بسبب بقايا الحيوانات النافقة التي وصلت لمرحلة التحلل.



وأكد عبد العظيم أن منطقة الدخيلة بها مصب لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولكن الديان الناتجة عنه مختلفة عن الديدان محل الشكوى.