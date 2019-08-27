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أخبار العالم

إيران تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:28 م
بولتون
بولتون
القسم الخارجي
يجهز البرلمان الإيراني مشروع قانون لفرض عقوبات على كبار المسئولين في إدارة ترامب ومؤيديهم في الكونجرس لما وصفه مسؤولو النظام بـعدائهم لإيران.

فوفقا لما نشرته وكالة فارس الإيرانية، سوف تمنع العقوبات التي يدرس البرلمان الإيراني فرضها بشكل دائم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين والسناتور تيد كروز وعائلاتهم من دخول إيران أو الانخراط في محادثات مع مسئولي الحكومة الإيرانية، ويمنعهم من القيام بأعمال تجارية مع أي كيان أو مسؤولين إيرانيين.

يأتي فرض حظر مدى الحياة على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والسيناتور الأمريكي تيد كروز وأفراد أسرهم الذين يسافرون إلى إيران، كرد فعل على الحظر الذي تفرضه واشنطن على المسؤولين الإيرانيين.

أشار السناتور كروز، من خلال متحدث باسمه، إلى أن العقوبات ضده لا تغير شيئًا في توجهه الذي يسلكه فيما يخص إيران.

وأكد السيناتور كروز أنه لا يسافر إلي تلك الدول التي تحكمها منظمات إرهابية والتي تأخذ المواطنين الأمريكيين كرهائن ويريدون استخدام الأسلحة النووية لمهاجمة المدن الأمريكية.

وحث السناتور جميع الأميركيين على أن يحذوا حذوه، خاصة وأن التفاعل مع الاقتصاد الإيراني ينطوي على مخاطر كبيرة.

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