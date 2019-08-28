هند النعسانى: الرئيس السيسى يعقد قمة موسعة فى العاصمة اليابانية .. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس قمة موسعة فى "يوكوهاما"، مع رئيس وزراء اليابان، ووفد من البلدين.



وأكدت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المباحثات تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسى، موجهًا الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الأفريقية، مؤكدًا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب اليابانى.



وأضافت هند النعساني، أنه حرص "آبى" رئيس الوزراء اليابانى على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية، لا سيما فى إطار الإنجازات الملموسة الجارية على مستوى الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات اليابانية على العمل فى مصر للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة.



وأوضحت هند النعساني، أن اليابان تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدى التعاون الثنائى والتشاور السياسى، وذلك لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط.



