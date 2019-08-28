علي جمعة يكشف عن السنن المؤكدة وهل تتساوى في الأجر مع الفريضة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن السنة المؤكدة لا يمكن أن تتساوى في ثوابها مع الفريضة مهما كانت منزلتها، لافتا الى أن السنة المؤكدة لها أجران : الأول هو أداء شيء لم يفرضه الله عليه، والثاني هو الثواب نتيجة تقليد النبي صلى الله عليه وسلم.



وأضاف جمعة خلال رده على سؤال شخص يقول : "ما هي السنن المؤكدة وهل تتساوى بالفريضة ؟ " ، أن السنن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها مع الصلوات الخمس المفروضة ، وتصلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها، وركعتان قبل صلاة المغرب وركعتان بعدها وركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعدها.



وتابع: أما في السفر فمن السنة القصر في الصلاة وترك السنن تماما.