البنك المركزي يعلن سداد 25 مليار دولار ديونا على مصر خلال عامين

أعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.



وقال البنك المركزي - في تقريره الشهري الذي صدر اليوم - إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.



وأوضح المركزي - في تقريره - أنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 04ر3 مليار دولار بواقع 1ر2 مليار دولار أقساط ديون مسددة و6ر946 مليون دولار فوائد ديون.



وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح - لوكالة أنباء الشرق الاوسط في وقت سابق - بأنه تم سداد نحو 7ر36 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.



وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.



وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر - في تصريحات سابقه - إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون في مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون او مستحقات عليها.



