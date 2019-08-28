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رياضة

الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:47 م
وليد أزارو
وليد أزارو
عبد الحكيم ابو علم
يحاول مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اغلاق باب القيد المحلى التخلص من النيجيرى جونيور اجايى بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .

وقررت إدارة النادي الأهلي التخلص من اللاعب واستمرار المغربي وليد ازارو رغم ان المخطط كان بيع وتسويق أزارو الى أى ناد والابقاء على جونيور أجايى.

وتلقت ادارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عددا من العروض من اندية خارجية للحصول على خدمات جونيور أجايى وسيتم بحث الأمر سريعا للتخلص من اللاعب .

ويحاول النادي الأهلي انهاء ملف المدير الفنى والتعاقد مع مدير فنى جديد لتولى القيادة الفنية خلفا لمحمد يوسف الذى تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت بعد توجيه الشكر الى مارتن لاسارتى.

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