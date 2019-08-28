نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. عبر هذا الرابط

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدوري الثاني للعام الدراسي 2018 /2019.





وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا/طالبة، منهم 39841 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية.





وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدوري الثاني، عبر موقعها الرسمي على الانترنت

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.





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