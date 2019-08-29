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الكويت.. إحباط محاولة هروب مصري في المطار بعد طعن بلدياته

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:53 ص
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
أحمد قاسم
ألقت الجهات الأمنية في مطار الكويت الدولي، القبض على مصري طعن أحد أبناء جاليته وحاول الهرب من البلاد، وتمت إحالته إلى إدارة مباحث حولي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة في منطقة حولي، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وعثروا على شخص مصاب بـ3 طعنات ويسبح في بركة من دمائه حيث جرى نقله إلى مستشفى مبارك تحت حراسة أمنية، وبعد تلقيه العلاج استفسر منه رجال الأمن عن ملابسات الواقعة، فأخبرهم بأنه تشاجر مع أحد أبناء جاليته وهو من طعنه وهرب من الموقع".

وأضافت "رجال الأمن حصلوا على بيانات المتهم وسجلوا بحقه قضية واستصدروا أمر ضبط وإحضار ومنع سفر بحقه، وبعد مُضي وقت قصير تمكن أمنيو المطار من ضبط المتهم والذي كان حجز تذكرة الهروب إلى بلاده وحاول المغادرة بعد ارتكاب الواقعة".

وأوضحت "الراي" أنه تمت إحالته إلى إدارة مباحث حولي للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لما ارتكبه بحق المجني عليه.

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