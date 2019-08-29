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تعليم

40 مليون جنيه لدعم الاستقبال والعمليات بمستشفى المنيا الجامعي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:05 م
الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي
أيمن رياض
وافقت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة على تعزيز مشروعات المستشفيات الجامعية سواء من حيث الإنشاءات بالمبانى أو التجهيزات، من خلال الموارد الذاتية للجامعة، بدعمٍ تصل قيمته إلى 40 مليون جنيه.

ويستهدف ذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمبنى المستشفى الجامعي الرئيسي لقسمي العمليات والاستقبال، وافتتاحه بطاقة استيعابية جزئية، لتُستكمل بعدها المرحلة الثانية والثالثة لتصل لكامل طاقتها المُستهدفة، وذلك استمرارًا لما تقدمه الجامعة من خدماتٍ طبيةٍ، وعلاجٍ لائق لمرضى محافظة المنيا والمحافظات المُجاورة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمديري التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

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