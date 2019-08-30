ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ميتز بالدوري الفرنسي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:05 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره ميتز، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق فوز مهم خارج الديار، بينما يطمح ميتز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام حامل اللقب الموسم الماضي.

ويفقد باريس سان جيرمان لخدمات ثلاثي خطه الهجومي، نيمار دا سيلفا للاستبعاد، وكيليان مبابي و إديسون كافاني للإصابة، مما يصعب مهمة الفريق الباريسي في مواجهة اليوم.

ويحتل بي اس جي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يحل ميتز في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام رين بالدوري الفرنسي

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يواجه تولوز اليوم في الدوري الفرنسي

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان في ورطة بعد غياب الثنائي المرعب وإصرار نيمار علي الرحيل

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا: درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين.. وزينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

فيضانات وسيول المغرب تجرف ملعب كرة قدم بـ تيزرت .. فيديو

حكم منع الرجل زوجته من العمل لظروف المعيشة.. فيديو

لحظة مصرع 7 مشجعين في المغرب بسبب الفيضانات

لسبب مؤسف .. وفاة دولفين أمام الجمهور في بلغاريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر