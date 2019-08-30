باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ميتز بالدوري الفرنسي

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره ميتز، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.



ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق فوز مهم خارج الديار، بينما يطمح ميتز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام حامل اللقب الموسم الماضي.



ويفقد باريس سان جيرمان لخدمات ثلاثي خطه الهجومي، نيمار دا سيلفا للاستبعاد، وكيليان مبابي و إديسون كافاني للإصابة، مما يصعب مهمة الفريق الباريسي في مواجهة اليوم.



ويحتل بي اس جي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يحل ميتز في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.