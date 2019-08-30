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رياضة

أحمد الأحمر رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي في كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:12 م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
عبدالله هشام
توج أحمد الأحمر أسطورة فريق الزمالك لكرة اليد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق نيويورك سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك الفوز على منافسه نيويورك سيتي بنتيجة 38-24 في المباراة التي أقيمت في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.

كان فريق يد الزمالك، خسر أمام فريق كيل الألماني 28-32 في دور ربع نهائي البطولة العالمية.

ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر وفقا لنظام البطولة بتقسيم الفرق التى لم تصل إلى المربع الذهبى على مجموعتين تضم مجموعة الزمالك ، الدحيل و نيويورك سيتى و المجموعة الأخرى تضم كلا من ، مضر السعودي وجامعة سيدني و توباتي البرازيلي.

وضم باسم السبكي المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة هم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن وسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.

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