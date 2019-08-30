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رياضة

كريم الكومى لاعب كفر الشيخ ينضم رسميا لدكرنس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:23 م
صدى البلد
كتب :رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، في إتمام التعاقد مع اللاعب كريم الكومى لاعب كفر الشيخ السابق لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

يذكر أنه سبق لـ الكومى أن لعب ضمن صفوف فريق الجونة وفريق النصر وساهم في صعود الفريقين لدوري الأضواء والشهرة في المواسم الأخيرة ويعد اللاعب إضافة قوية للجبهة اليمنى للفريق.

ويسعى مسئولي دكرنس والجهاز الفني بقيادة أيمن الجمل المدير الفني للفريق، إلى تدعيم صفوف الفريق والتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعدما نجح في التأهل لدوري القسم الثاني بالموسم المنقضي.

ويذكر أن فريق دكرنس نجح في التأهل رسميًا إلى دوري القسم الثاني بعدما تعادل مع فريق شبان بدواي بهدف لكل منهما، في الجولة العاشرة والأخيرة، للمجموعة الثالثة بحري بدورة الترقي .

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