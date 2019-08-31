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فن

إلهام شاهين من معرض دمشق الدولي: سوريا راجعة بقوة... فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:47 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
مصطفى كرم
نشرت الفنانة الهام شاهين عبر انستجرام لقاءها ببعض المحطات الاذاعية خلال تواجدها بمعرض دمشق الدولي بسوريا في دورتة ال 61.

وقالت الهام شاهين بأن سوريا عائدة بقوة لمكانتها المعهودة وان كل شيء مؤهل لتكون بلد سياحية علي اعلي مستوي .

واوضحت الهام شاهين خلال تواجدها بمعرض دمشق الدولي ان سوريا دولة عريقة وان شعبها اكثر شعب تذوقا للفن من خلال اجيال من الفنانين المبدعين والشعراء امثال نزار قباني .

وكشفت الهام شاهين بأنها تقوم بالتحضير لمجموعة من الافلام الجديدة ومنها حظر تجول من اخراج امير رمسيس وفيلم اهل العيب اخراج محمد ياسين وفيلم عزبة جهنم من اخراج عمر عبد العزيز

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