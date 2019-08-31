افتتاح أعمال التطوير في مطار شرم الشيخ الدولي خلال أيام

تستعد وزارة الطيران المدني، لافتتاح أعمال التطوير الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم في مطار شرم الشيخ الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا، ضمن الخطة التطويرية التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة المطارات المصرية وإعادة تطويرها.





وتفقد وفد من وزارة الطيران المدني، صباح اليوم السبت، أخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير، والمنظومة الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة، فضلا عن تفقد انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار وكاونترات الجوازات للتأكد من انتظاميه التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا خلال موسم الذروة.





وتفقد الوفد أيضا، المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واطلع على نتائج أعمال خطة التطوير التى تم تنفيذها بالمطار والإطلاع على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2)، الذى من المقرر افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا موجهًا بضرورة السرعة والألتزام من أجل الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقًا للجدول الزمنى المحدد.





شارك في زيارة مطار شرم الشيخ الدولي، الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الامن بالوزاره والطيار صادق الشورى مدير المطار.



