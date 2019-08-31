سياسي كويتي: أمن مصر حماية للمنطقة العربية.. فيديو

قال الدكتور عايد المناع، الباحث السياسي في الكويت، إن الرئيس السيسي يحظى بمحبة واحترام الشعب الكويتي.



أضاف "المناع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الجميع في الكويت يحمل كل تقدير للقيادة المصرية.



وأشار المناع إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تأكيد للعلاقة الوطيدة بين البلدين، متابعا أن لمصر مواقف تاريخية مع دولة الكويت.



وأكد الباحث السياسي في الكويت، أن أمن مصر هو أمن المنطقة العربية بأكملها.

