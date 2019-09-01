والدة طفل مصاب بـ متلازمة داون: 12 مدرسة رفضت قبول ابني .. فيديو

قالت هبة فاروق، والدة طفل مصاب بـ"متلازمة داون"، إنها عانت كثيرا بسبب نجلها المعاق.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": «حرام أقضي حياتي كلها أنا ووالده في الأقسام والمحاكم علشان نعيش».



وتابعت: «أنا ليا حق في الدستور إني أعيش في هذا المجتمع مع ابني، والدولة تدعمني».



وأوضحت: «قدمت لـ ابني في 12 مدرسة انترناشونال، جميعهم رفضوا».

