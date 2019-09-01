ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس ألمانيا يطلب العفو من بولندا على مجزرة الحرب العالمية الثانية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
رئيس ألمانيا
رئيس ألمانيا
قسم الخارجي
طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير "الصفح" من الشعب البولندي على الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وذلك خلال كلمته في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف بسلاح الجو الألماني "لوفتوافا" في تلك الحرب.

وقال شتاينماير باللغتين الألمانية والبولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "أحيي ذكرى ضحايا الهجوم على فيلون.. وأشيد بضحايا الطغيان الألماني من البولنديين وأطلب الصفح"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "لا يمكننا أن ننسى الحرب العالمية الثانية حتى عندما يختفي من شهدوها.. من أجل التأكد من أن ما حدث في فيلون ولاحقًا في أماكن أخرى كثيرة في بولندا وخارجها لن يتكرر أبدًا".

ووصل شتاينماير، إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى بولندا من أجل إحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث كان يرافقه في فيلون الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس بلدية المدينة، بافل أوكراسا، من بين آخرين.

جدير بالذكر أنه في فجر الأول من سبتمبر عام 1939، قصفت القوات الجوية الألمانية المدينة النائمة غير المسلحة والتي ليس لها أهمية عسكرية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في القصف.

وسقطت أول القنابل على مستشفى البلدة، والتي كان على سطحها الصليب الأحمر. وتعرض حوالي 75% من وسط المدينة للتدمير.

ويمثل الهجوم على فيلون بداية الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة 6 ملايين مواطن بولندي، من بينهم 3 ملايين يهودي بولندي.

من جانبه، شكر الرئيس البولندي نظيره الألماني على اختياره القدوم إلى فيلون لحضور إحياء الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية قائلا إنها ستساعد في نشر المعرفة بين الألمان حول قصف المدينة.

وقال الرئيس البولندي إن وجود الرئيس الألماني في فيلون هو شكل من أشكال "التعويض الأخلاقي".

بدوره، أعرب شتاينماير عن امتنانه لاستعداد بولندا للسعي من أجل المصالحة، ونضالها المستمر من أجل الحرية، الذي قال إنه ساعد في إسقاط الستار الحديدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عطل فني يربك رحلة الرئيس الألماني إلى بولندا

الكويت تتزين لاستقبال السيسي والرئيس الألماني يطلب الغفران.. أبرز عناوين صحف الإمارات

ترشيحاتنا

مدير الإدارة العامة للمرور: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

الدولار يسجل 16.60جنيه .. اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 1-9-2019

#محمد_صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: ماني أخطأ وعليه الاعتذار

ساعدي طفلك على السير سريعا بتناول طبق من هذا الخليط

للكبار فقط .. 8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر اليوم.. تعرف على الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا