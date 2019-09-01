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رياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الـ 12 الميريا في الميركاتو الصيفي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:52 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
إسماعيل محمود
أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي ألميريا الاسباني ، عن تعاقد ناديه مع النيجيري عيسى أليو قادمًا من نادي لوري ڤانادزور الأرميني ، ليصبح الصفقة الـ12 للنادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

يذكر أن تركي آل الشيخ ، قد قام بشراء نادي ألميريا في الثاني من شهر أغسطس المنقضي ، مقابل ما يقرب من 25 مليون يورو ، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.

ورحب تركي باللاعب النيجيري الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقام بنشر فيديو لمواهب اللاعب ، الذي أصبح اللاعب الثاني عشر الذي يتعاقد معه النادي الاسباني تحت إمرته.

ويحتل نادي ألميريا المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد مرور 3 جولات ، برصيد 7 نقاط ، وهو أقوى خط دفاع في الدوري ، وثاني أقوى خط هجوم.

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