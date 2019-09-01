آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز ضد مخططات الإخوان الإرهابية الخبيثة

خرج الآلاف من اليمنيين بمحافظة تعز في مظاهرات حاشدة للتنديد بالمساعي الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية وممثلها في اليمن "حزب الإصلاح"، الذي يهدف إلى الدخول في مواجهة مع قوات الجيش الجنوبي في منطقة الحجرية، وانحراف بوصلة الحرب عن وجهتها الأساسية المتمثلة في مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.



وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تجمع المتظاهرون أمام المجمع الحكومي بمديرية الشمايتين في مدينة التربة، وانطلقوا يجوبون شوارع المدينة حاملين لافتات ترفض شق الصف الوطني، وتدعو إلى توحيد القوى في مواجهة الحوثيين.



كما طالب المتظاهرون حزب الإصلاح الإخواني بسحب مليشياته الدي دفع بها إلى المنطقة لمواجهة قوات اللواء 35 مدرع، وتمزيق صف الشرعية ما يصب لصالح مليشيات الحوثي.



وندد المحتجون بالاعتداء الهمجي على مبنى إدارة الأمن، والذي نفذته مليشيات الإصلاح في 15 أغسطس الماضي.

