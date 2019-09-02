حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وحققت النيابة مع المتهم مساء أمس وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأمرت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.



وكان قد اعترف المتهم حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، من مواليد 1 مايو عام 1998 ومقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، باشتراكه في عملية انفجار معهد الأورام.



وقال الإرهابي حسام عادل انضميت لحركة حسم في عام 2018، واسمي الحركي "معاذ"، وكنت اعمل في مجال الدعم اللوجيستي.



وأضاف: كنا نحصل على تكليفات من مسئولي التنظيم من تركيا والسودان وفي الفترة الأخيرة أخذ المعتصم "المتهم بتنفيذ عملية انفجار معهد الأورام" تكليفا بنقل كمية كبيرة من المتفجرات لمنطقة معينة الى ان يحصل على تكليف آخر.



وتابع الارهابي حسام، قمت بترتيب زيارة لعبدالرحمن قبل حادث معهد الأورام بيوم في حديقة الأزهر لتوديع أهله.



وكشفت الوزارة عن خط سير السيارة المستخدمة في انفجار معهد الأورام، حيث تحركت من أمام مبنى رئاسة حي النزهة، كما ظهرت في شارع صلاح سالم، ومن ثم أمام حديقة الأزهر، ثم شارع صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون، ثم باتجاه شارع القصر العيني، ثم السير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل.



كما تمكنت أجهزة الادلة الجنائية من تحديد هوية إرهابي انفجار معهد الأورام عن طريق مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان انفجار معهد الأورام مع أفراد أسرة الارهابي.



وكشفت الوزارة عن مكالمة يستعلم فيها الإرهابي محمد على رجب حركى "محمد عايش" عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان "شقيق الارهابي عبدالرحمن خالد - منفذ حادث انفجار معهد الأورام"، عن مكان الإرهابي عبدالرحمن خالد عقب حدوث حادث التفجير وعثر عليه بهاتف الارهابي المضبوط حسام عادل أحمد.