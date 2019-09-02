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فن

عرض أيام صفراء يحصد عدة جوائز بالمهرجان القومي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
خالد جلال
خالد جلال
آيه عاطف
حصل مركز الهناجر للفنون، بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على جوائز فى المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وكوكبة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة ونجوم الفن والكتاب والنقاد ورجال الصحافة والإعلام.

وحصد عرض أيام صفراء مجموعة من جوائز المهرجان وهى أحسن عرض، أحسن إخراج - أشرف سند، أحسن ديكور - فادي فوكيه، أحسن ممثل أول - رامي الطومباري، أحسن ممثل دور ثاني عابد عناني (مناصفة)، أحسن ممثلة دور أول - رباب طارق (مناصفة)، أحسن تأليف موسيقي - باهر جمال (مناصفة)، أحسن إضاءة - محمد عبد المحسن (مناصفة)، بالإضافة إلي جائزة أحسن تصميم ملابس - مروة عودة عن عرض تسجيل دخول (مناصفة)، ومنحت منة حمدي شهادة تميز عن مسرحية تسجيل دخول.

من جانبه وجه خالد جلال التهنئة لأسرة عرض "أيام صفراء" ولكل فريق العمل بالمركز وفى مقدمتهم الفنان محمد دسوقى مدير المركز، كما قدم التهنئة لأسرة القطاع، كما منح عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى، والعرض من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية.

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