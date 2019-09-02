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فن

مدير مهرجان الجونة: لا نعاني أزمة مع وفرة الأفلام المصرية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
انتشال التميمى
انتشال التميمى
محمد نبيـل
أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائى أن المهرجان لم يدخل فى نطاق أى أزمة بسبب توافر الأفلام المصرية الطويلة خلال العامين الماضيين.

وقال انتشال التميمي: إن لدينا هذا العام فيلمين طويلين مصريين معروضان في قسم الإختيار الرسمي - خارج المسابقة، وهما: "الفارس والأميرة" - أول فيلم تحريك مصري طويل - وهو من كتابة وإخراج بشير الديك، والفيلم الموسيقى "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت، واللذان يحظيان بعروضهما العالمية الأولى.

الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

ويعمل المهرجان على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

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