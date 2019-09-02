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انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 والصغرى 25، أما الوجه البحري والقاهرة تكون 33 للعظمى و24 للصغرى، أما جنوب سيناء والغردقة تكون 37 للعظمى و29 للصغرى، أما شمال الصعيد تكون 36 للعظمى و26 للصغرى، وتكون العظمى على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 والصغرى 28.

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