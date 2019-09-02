اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد

قامت قنصلية المملكة العربية السعودية، في هيوستن بإجلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.



وذكرت القنصلية، عبر حسابها في تويتر، اليوم الاثنين، أنه تم نقل المواطنين وتسكينهم في مناطق آمنة ولا تزال عملية الإجلاء قائمة في مقاطعة بالم بيتش لضمان سلامة جميع المواطنين.



وطلبت القنصلية، من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإجلاء الالتزام بتعليمات السلامة.



وطالبت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس (الأحد)، الطلبة والدارسين في أربع ولايات أمريكية، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار دوريان.



وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس الأحد، أن قوة الإعصار دوريان ارتفعت إلى الفئة الخامسة التي تعد أعلى فئة في مستوى قوة الأعاصير.