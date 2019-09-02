مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الراتب السنوي لمدرب الأهلي الجديد.



وقال مرتضى منصور، عبر مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم، إنه يطالب بفتح تحقيق بشأن مرتب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الاهلي والذي سيتقاضى مليوني يورو كراتب سنوي، معلقا: "إهدار كل هذا المال العام وأين تحقيقات القضاء في هذه الأمور".



وشدد مرتضى منصور، علي انه رفض التعاقد مع فايلر بعدما عقد أمير مرتضي جلسه معه ، وعلمنا وقتها انه يخسر بإستمرار ونتائجه سيئه للغاية ، وطالب بالحصول علي راتب ستوي مليون دولار ورفض ذلك وان اقصي مبلغ وافق على اعطائه اياه 700 الف دولار.



واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، ان إدارة النادي الاهلي "تقلدني" لدرجة ارسلوا شخصا يدعي أمير ، مثلما أرسلت نجلي المشرف العام للتفاوض مع مدرب الزمالك الجديد.

