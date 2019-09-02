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رياضة

حمدي النقاز يكشف حقيقة رحيله عن نادي الزمالك ..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
حمدي النقاز فى مباراة
حمدي النقاز فى مباراة الاتحاد بكأس مصر
حسن العمدة
علق حمدي النقاز نجم الزمالك ومنتخب تونس ، علي حقيقة رحيله عن الزمالك بسبب تأخر المستحقات .

وأكد النقاز عبر مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، ان رحيله عن الزمالك ليس له أساس من الصحة كما تردد، وانه لا يلتفت لآي شائعات، مؤكدا انه لا يفكر فى الرحيل عن نادي الزمالك.

ووجه النقاز الشكر لإدارة الزمالك علي دعمها للفريق بشكل مستمر ، واتمني ان التتويج بالبطولات فى الفترة المقبله لآسعاد وطموحات جماهير الزمالك .

وتابع :" سعيد بتأهل الزمالك الي نهائي كاس مصر وسابذل كل ما في وسعي لمساعدة زملائي للتتويج كأس مصر" .

واختتم حمدي النقاز ، تصريحاته ، انه سعيد بالعودة لمنتخب تونس من جديد .

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