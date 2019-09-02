إصابة 9 أشخاص فى تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة فى بنى سويف

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلين، اليوم، الاثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم شادي محمد سامح ٢٥ سنة ضباط شرطة، مصابا بحروح وسحجات، انجي وجيه نزيه ٣٩ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، امال كوسته عياد ٥٣ سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد نصر فرغلي ٣٠ سنة مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.



كما تم نقل طفل مجهول الاسم يبلغ من العمر 5 سنوات مصابا بكسر مضاعف بالذراعين وغيبوبة، وطفلة مجهولة الاسم تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة باشتباه كسر مضاعف بالحوض وغيبوبة وجرح قطعي بالقدم الأيمن، ماريان عاطف تادروس ١٩ سنة مصابة بجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.



كما قام رجال الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لاثنين من المصابين بمكان الحادث وهم بشوي إسحق أرميا ٢٤ سنة طالب بكلية طب مقيم بمركز ملوي، فادي ماهر زخاري ٢٥ سنة مقيم بمحافظة الشرقية.