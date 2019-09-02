نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني.. استمرار أعمال الرصد والمراجعة

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني.. تتواصل حاليا عمليات الرصد والمراجعة لمواد امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية تمهيدا لإعلان النتيجة.



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني في الرابع أو الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وسط ترقب شديد من الطلاب والطالبات.



وأدى حوالي 75 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2019 وسط هدوء تام ودون وجود مخالفات.



كانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قد انطلقت يوم السبت 17 أغسطس 2019، وانتهى الطلاب من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه.



وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 41.78%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم إجماليًا 85867 حضر منهم 80181 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين في تلك الامتحانات 33496 طالبا.



فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019، 67.98%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بهذا القسم 46835 طالبا، وحضر منهم 35672 طالبا فقط، فيما بلغ عدد الناجحين 24251 طالبا.



قسم الشعبة الإسلامية كان عدد المتقدمين للامتحان فيه 155 طالبًا، حضروا جميعًا الامتحان، ونجح منهم 145 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 93.55%.