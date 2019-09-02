البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا.. أبرز عناوين الصحف السعودية

السعودية تستقبل أول دفعة من المعتمرين لموسم هذا العام

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

مقتل رئيس مركز الحرس الوطني التونسي بهجوم إرهابي

طهران تحذّر من اتخاذ خطوة ثالثة الخميس لوقف التزاماتها النووية

قوة الإعصار دوريان ترتفع للفئة الخامسة... وإخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا

إلغاء رحلات في مطار هونج كونج بعد قطع طرق مؤدّية إليه



تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت والتي اختتمها مساء أمس، مؤكدًا على أن "أمن الكويت والخليج من أمن مصر".



وعقد أمير الكويت أمس في قصر بيان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحافي أمس، إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.



محليا، أبرزت صحيفة الشرق الأوسط استقبال المملكة العربية السعودية أول دفعة من المعتمرين لموسم العمرة لهذا العام، الذي بدأ أمس (الأحد)، حيث وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قادمة من ماليزيا.



وأفادت صحيفة بأن القنصلية السعودية في هيوستن واصلت جهودها لإجلاء مواطني المملكة الموجودين في مقاطعة بريفارد، والذين لم يتمكنوا من مغادرتها بسبب إعصار دوريان الشديد.



وكان الإعصار دوريان قد ضرب جزر الباهاما بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن وزارة الخارجية البحرينية دعت مواطنيها، أمس الأحد، إلى مغادرة لبنان على الفور، مشيرة إلى «الأحداث والتطورات الأمنية» التي يمر بها لبنان، وذلك بعد تزايد حدة التوتر بين إسرائيل وجماعة «حزب الله»، منذ أسبوع، مما أدى إلى إثارة مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.



وقالت الخارجية البحرينية في بيان: «تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر»



أوضحت الشرق الأوسط أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يبدأ اليوم زيارة خاصة للولايات المتحدة تسبق لقاءه المرتقب بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في 12 سبتمبر الجاري.



وأشارت صحيفة الوئام إلى تصريح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، بأن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في السودان يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير.



وأشار الكباشي، في تصريحات صحفية، إلى أن ملف تحقيق السلام والملف الاقتصادي يتصدران اهتمامات الحكومة المرتقبة.



من جهته، أكد مسؤول في تحالف الحرية والتغيير السوداني أن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك، ستعلن الاثنين.



وأفادت صحيفة الوئام بأن رئيس مركز الحرس الوطني التونسي لقي مصرعه بهجوم إرهابي في منطقة بوحيدرة بولاية القصرين. كما قتل 3 إرهابيين في اشتباكات مع قوات الحرس الوطني في ولاية القصرين جنوبي البلاد.



وذكرت صحيفة عكاظ أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري أمس (الأحد) واشنطن وباريس إلى التدخل لوقف التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» عقب استهداف المليشيا اللبنانية قاعدة وآلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود ما خلف قتلى وجرحى، وردت إسرائيل باطلاق النار باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان. وتركز القصف الإسرائيلي على قريتي مارون الراس وبنت جبيل المتاخمتين للحدود.



وأوضحت صحيفة الحياة أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، شدد على ضرورة أن يقبلا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المبادرة السعودية والمشاركة في تخفيض التوتر وتجنب التصعيد، مؤكدًا أن السبيل للتقدم هو «من خلال الحوار الذي تقوده السعودية».



كذلك اجرى الحريري اتصالا برئيس البرلمان نبيه بري ووضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي قام بها.



وعلمت "الحياة" أن الرئيس ماكرون أجرى اتصالات بالمسؤولين الأميركيين وبرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو في إطار تحركه من أجل التهدئة على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك إثر الاتصال الذي أجراه الحريري بكبير مستشاري الرئيس الفرنسي السفير إمانويل بون، لإطلاعه على التطورات العسكرية الجنوبية والطلب إليه تدخل باريس لضمان عدم تصعيد الاشتباك الذي حصل.



أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى تحذير وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الدول الأوروبية من أن بلاده في المراحل الأخيرة من اتخاذ القرار حول تنفيذ الخطوة الثالثة من مسار خفض الالتزامات النووية مشيرا إلى أن طهران ستعلن تنفيذ ثالث خطوة الخميس «في حال لم تنفذ الدول الأوروبية الإجراءات المطلوبة»، وبموازاة ذلك، دافع ظريف في حوار مع صحيفة إيران الناطقة باسم الحكومة عن أسلوبه الدبلوماسي، منتقدا من وصف بـ«الثوريين الجالسين تحت المكيفات» ومن يرددون «شعارات الموت لأميركا» على «الاستهزاء» من الجهاز الدبلوماسي.



دوليا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الإعصار دوريان اشتدت قوته ليبلغ الفئة الخامسة وفق ما أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، مشيرًا إلى أن عاصفة «كارثية» على وشك أن تضرب جزر أباكوس في باهاماس.



وكتب المركز على «تويتر»: «تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح» سرعتها نحو 260 كلم بالساعة، مضيفًا أن «جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكوس مع رياح مدمرة». والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوة.



وفي سياق متصل، أصدر هنري مكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أمرا بإخلاء ساحل الولاية في الوقت الذي وصل فيه إعصار دوريان إلى جزر البهاما كعاصفة من الفئة الخامسة.



وقالت سلطات الولاية إن الإخلاء الإلزامي لساحل الولاية بالكامل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر اليوم (الاثنين).



وذكرت صحيفة الحياة أن آلاف المتظاهرين المؤيّدين للديموقراطية حاولوا قطع طرق مؤدية إلى مطار هونغ كونغ الذي ألغى رحلات، بعد يوم آخر من الاحتجاجات كانت بين الأكثر عنفًا في المدينة.



وأُلغيت 16 رحلة، فيما اكتظت محطة المغادرين بمسافرين متأخرين واجهوا صعوبات في الوصول إلى المطار.