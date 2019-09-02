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حوادث

انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور صفط اللبن

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
ندى حمودة - أحمد مهدي
ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائري، وذلك بسبب انقلاب سيارة ربع نقل قبل منزل محور صفط اللبن المتجه إلى المريوطية، وانتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لتنظيم حركة السير.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة بانقلاب سيارة ربع نقل عند منزل محور صفط اللبن المتجه إلى المريوطية.

ودفعت إدارة مرور الجيزة علي الفور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها لطبيعتها.

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