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ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي ارتفع 0.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.

تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. 

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلي نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 6.8 مليار في نهاية يونيو (حزيران)".

قامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

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