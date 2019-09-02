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رياضة

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم قبل تقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يوقع فايلر علي عقود تدريبه مع لجنة التخطيط قبل تسلمه المهمة.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

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