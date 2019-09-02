حسيت إني مش في مصر.. رامي صبري يوجه رسالة لـ وليد منصور بعد حفل الساحل

وجه الفنان رامي صبري شكرا خاصا لمنظم الحفلات وليد منصور، عقب انتهاء حفلته في "جولف بورتو مارينا" ونشر صورا من الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق رامي صبري على الصور قائلا: "واحد من أهم صناع شكل المسرح الغنائي في الشرق الأوسط، لما بنشتغل انا وهو علي حفلة انا شخصيًا بحس اننا مش في مصر. وليد بيختلفوا عليه كتير وده معروف ولكن في شغله الحقيقه مفيش عليه اختلاف. أشكرك من قلبي علي المجهود 3 أيام مبتنامش عشان تطلع حفلة الجولف بالشكل العالمي ده".



وتابع: "أشكر كل الشباب اللي ابتدوا معاك من حفله بورتو سعيد لحد حفلة الساحل وعايز أشكر عامر جروب وبورتو فكايشن الاضاءة والشاشات طارق صبري والصوت أشرف جاكسون والمسرح صلاح الشرقاوي وإشراف علي المسرح أحمد الحمامصي والتنظيم شركة Talent WM وشكرًا مدير أعمالي أستاذ / أيمن نابليون ، وشكرًا فرقتي الموسيقية فرد فرد وشكرًا محمد مصطفي وأخيرًا شكرًا للجمهور اللي حضر وكبر نجاح الحفل .. 50.000 ألف حضور جولف بورتو مارينا 🔥❤".



وآخر أعمال الفنان رامى صبرى البوم " فارق معاك "و يضم ، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".