ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسيت إني مش في مصر.. رامي صبري يوجه رسالة لـ وليد منصور بعد حفل الساحل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:07 م
رامي صبرى
رامي صبرى
قسم الفن
وجه الفنان رامي صبري شكرا خاصا لمنظم الحفلات وليد منصور، عقب انتهاء حفلته في "جولف بورتو مارينا" ونشر صورا من الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رامي صبري على الصور قائلا: "واحد من أهم صناع شكل المسرح الغنائي في الشرق الأوسط، لما بنشتغل انا وهو علي حفلة انا شخصيًا بحس اننا مش في مصر. وليد بيختلفوا عليه كتير وده معروف ولكن في شغله الحقيقه مفيش عليه اختلاف. أشكرك من قلبي علي المجهود 3 أيام مبتنامش عشان تطلع حفلة الجولف بالشكل العالمي ده".

وتابع: "أشكر كل الشباب اللي ابتدوا معاك من حفله بورتو سعيد لحد حفلة الساحل وعايز أشكر عامر جروب وبورتو فكايشن الاضاءة والشاشات طارق صبري والصوت أشرف جاكسون والمسرح صلاح الشرقاوي وإشراف علي المسرح أحمد الحمامصي والتنظيم شركة Talent WM وشكرًا مدير أعمالي أستاذ / أيمن نابليون ، وشكرًا فرقتي الموسيقية فرد فرد وشكرًا محمد مصطفي وأخيرًا شكرًا للجمهور اللي حضر وكبر نجاح الحفل .. 50.000 ألف حضور جولف بورتو مارينا 🔥❤".

وآخر أعمال الفنان رامى صبرى البوم " فارق معاك "و يضم ، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.. 2 أغسطس

رامى صبرى يطرح أغانى من ألبومه الجديد .. فيديو

ينافس الهضبة.. رامى صبرى يدخل الأعلى مشاهدة بـ حكاية حبنا

من بورسعيد.. رامي صبري يحتفل بألبومه الجديد فارق معاك

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي نهاية أغسطس

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة أنا بعترفلك .. شاهد

ترشيحاتنا

بعد 3 أيام من تغريدة ترامب .. إيران تعترف بانفجار منصة إطلاق الصاروخ الفضائي

طه إسماعيل يكشف مميزات فايلر مدرب الاهلي الجديد.. صور

السويسري فايلر يشيد بحفاوة الاستقبال في الأهلي..صور

فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

شاهد.. السويسري رينيه فايلر يصل الأهلي في سيارة سمير عدلي

تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص مكشوف الصدر.. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

بئر مياه صدقة جارية على روح عاشق جبال سانت كاترين

عاش جدع ومات شهيد.. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا.. صور