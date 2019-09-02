7 راهبات جديدات لدير مارجرجس حارة زويلة وسيدي كرير

تمم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم طقس رهبنة سبع راهبات لدير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة وسيدي كرير.



كان قداسة البابا قد وصل إلى الدير بمنطقة سيدي كرير صباح اليوم وأتم طقس الرهبنة لطالبات الرهبنة اللاتي اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة.



وصلى بعدها القداس الإلهي، وشارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.



كما شارك في الصلوات رئيسات أديرة الراهبات، ومجموعة من الراهبات.

