مراته كانت بتصرف عليه.. سائق 15 مايو ذبح زوجته ورمى ابنه من الرابع بسبب ضغوط الحياة

كشفت التحقيقات والتحريات الأولية فى حادث قيام سائق بمنطقة 15 مايو بذبح زوجته بسكين وقتل طفله الصغير بإلقائه من الطابق الرابع عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهم كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة تركه للعمل منذ فترة وقيام زوجته بالإنفاق على المنزل منذ عيد الأضحى.



تبين أن المتهم كان يعانى من أزمة نفسية بعد ترك العمل، ونتيجة ضغوط الحياة المعيشية ومروره بأزمة مالية وقعت مشادة كلامية مع زوجته، تطورت إلى مشاجرة، استل المتهم سكين المطبخ وقام بذبح زوجته وإلقاء طفله من أعلى.



تبين أن الزوجة القتيلة كانت تعمل فى أحد المصانع، وتقوم بالإنفاق على متطلبات المنزل بعد ترك زوجها العمل، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة، وتبين أن المتهم حاول الهروب من مسرح الجريمة، إلا أن قوة من مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم مصطفى عبد العال والنقيبين أحمد الحسينى وأحمد إبراهيم ألقت القبض عليه داخل شقته، وتم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة فى الحادث وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق .



وكان المقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سائق بقتل زوجته وإلقاء ابنه من الطابق الرابع، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، باستقبال مستشفى عام جثة سيدة وطفلها ٣ سنوات.



انتقلت قوة من القسم إلى محل إقامتها، وتبين أن زوجها سائق بشركة توصيل خاصة وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، وتبين من التحريات أن المتهم فجر أمس كان مصابا بحالة نفسية سيئة فقام بذبح زوجته التى تعمل عاملة بمصنع وكانت تعاونه فى مصروفات المنزل إلا أنه قتلها.



وعقب ارتكاب الجريمة ألقى بنجله الوحيد ٣ أعوام من شرفة منزله بالطابق الرابع بدائرة ١٥ مايو، وظل يبكى بعد قتلهما، حيث ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم، وتم التحفظ على اداة الجريمة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

